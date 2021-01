Coronavirus: boom di guariti in Italia nelle ultime 24 ore. In Sicilia altri 1486 casi

I guariti doppiano i nuovi positivi in Italia. Questo il quadro dei contagi da Coronavirus diffuso oggi dal Ministero della Salute, che però conta anche 524 decessi, che portano il totale a 83.681 dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Nelle ultime 24 ore, si sono aggiunti al totale altri 13.571 positivi, mentre i soggetti guariti sono stati 25.015.

Tornano a salire i contagi in Lombardia (+1.876) e Veneto (+1.359). In Sicilia si sono registrati altri 1.486 casi, ma – anche qui – si è registrato un exploit di guariti (2.269). Complessivamente, gli attuali positivi nell’isola sono 46.707. Trentasette, invece, i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i ricoveri, complessivamente sono 1.674, suddivisi tra terapia intensiva (215) e reparti Covid (1.459). Restano in attesa di negativizzazione 45.033 siciliani, che rimangono in isolamento domiciliare.

Analizzando il dato delle nove province, spicca ancora quello riguardante Palermo (+506). A seguire Catania (344), Messina (252), Siracusa (140), Caltanissetta (87), Agrigento (62), Trapani (50), Ragusa (24), Enna (21).