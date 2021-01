Marsala e Zona Rossa: dal 18 gennaio rifiuti nell’isola del Salato in fascia oraria continuata

A causa della dichiarazione della “Zona Rossa” per la Sicilia, le limitazioni imposte agli spostamenti delle persone all’interno del territorio comunale – solo per necessità, lavoro e salute – hanno comportato anche la rimodulazione degli orari di conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica del Salato, presso il Lungomare di Marsala. L’Amministrazione Grillo, pertanto, rende noto che nel sito in prossimità del parcheggio comunale, a partire da lunedì prossimo – 18 gennaio – il conferimento dei rifiuti potrà effettuarsi in un’unica fascia oraria continuata: dalle ore 7 alle ore 19 di tutti i giorni, domenica e festivi inclusi.

Si evidenzia che il conferimento di carta, vetro/metalli, plastica e organico sarà consentito solo per i suddetti rifiuti contenuti nei rispettivi mastelli. Gli operatori dell’Energetikambiente vigileranno sul corretto smaltimento dei rifiuti.