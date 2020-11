Tamponi rapidi drive in il 14 e 15 novembre, ecco i moduli da compilare

Gli screening drive in che si terranno in tutti i centri siciliani con oltre 10mila abitanti, proseguono il 14 e il 15 novembre con personale sanitario che effettuerà tamponi rapidi alla popolazione scolastica degli Istituti Secondari di I Grado (personale docente e non, famiglie e studenti). In Provincia di Trapani, si effettueranno dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 nei seguenti Comuni:

Trapani presso Piazzale Ilio

Erice presso Piazza Pertini

Valderice presso via San Barnaba (solo domenica 15 novembre)

Paceco presso via Senatore Grammatico (solo sabato 14 novembre)

Custonaci presso Parco Cerriolo (solo il 14 novembre e anche per i Comuni di San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo)

Marsala presso l’Area Attrezzata per il mercatino del martedì, ingresso da via degli Atleti (anche per gli studenti di Petrosino)

Mazara presso il Porto Nuovo

Salemi presso via San Matteo, nella sede della Protezione Civile Comunale

Castelvetrano presso via Autonomia Siciliana, Area Industriale

Partanna presso Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato)

Campobello di Mazara presso Piazza Eremita (Istituto Collodi)

Alcamo presso contrada Sasi

Castellammare del Golfo presso Piazzale antistante il Cimitero (solo domenica 15 novembre)

I moduli che dovranno essere compilati sabato e domenica dagli utenti che si sottopongono a tampone, potranno essere scaricati dalla cittadinanza a domicilio e compilati.

Eccoli qui di seguito: