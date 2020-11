Incontro al vertice tra i comuni di Marsala e Petrosino

Le delegazioni istituzionali dei comuni di Marsala e Petrosino si sono incontrate stamani a San Pietro. La riunione voluta dai due Sindaci, Massimo Grillo (Marsala) e Gaspare Giacalone (Petrosino), è servita per avviare la collaborazione fra due Enti Locali in modo da affrontare congiuntamente alcune delle problematiche dei nostri tempi, fra cui la lotta al Covid-19.

All’incontro hanno preso parte anche i Presidenti dei due Consigli comunali, Enzo Sturiano (Marsala) e Davide Laudicina (Petrosino). Presenti anche per il comune di Petrosino il vice Sindaco Rocco Ingianni, gli Assessori Luca Facciolo, Federica Cappello e Roberto Angileri nonché il consigliere comunale Sebastiano Paladino e il comandante della Polizia municipale Giuseppe Pace.

Per il Comune di Marsala, oltre al Sindaco e al Presidente Sturiano, il vice sindaco, Paolo Ruggieri, gli Assessori Oreste Alagna, Arturo Galfano e Antonella Coppola e, ancora, il vice Presidente del Consiglio Comunale Eleonora Milazzo, il consigliere Piero Cavasino e i dirigenti Pier Benedetto Mezzapelle, Giuseppe Frangiamore e Maria Celona.

“Desidero ringraziare la delegazione di Petrosino guidata dal mio collega Sindaco Gaspare Giacalone, per avere preso parte a questo significativo incontro attraverso il quale desideriamo avviare una nuova forma di collaborazione fra i due Comuni che non deve essere solo quella delle buone intenzioni ma deve tradursi presto in azioni operative in favore dei due territori uniti storicamente fra di loro – ha detto Massimo Grillo. Occorre individuare prioritariamente un metodo per dare un’accelerazione agli accordi fra i due Comuni che collaborano, fra le altre cose, nel Distretto Sanitario per il Piano di Zona, per i trasporti pubblici, e per altri importanti servizi. La questione più urgente per cui ho comunque chiesto la piena collaborazione del Sindaco Giacalone è quella legata all’emergenza Covid-19. Assieme possiamo e dobbiamo fare tanto per il nosocomio di contrada Cardilla e più in generale per la sanità pubblica nei nostri territori.”.

Soddisfatto dell’incontro e si è dichiarato il sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone.

“Attendevamo da tempo di far ripartire il rapporto di collaborazione, nel rispetto delle singole autonomie, fra i due Comuni – ha precisato Gaspare Giacalone. Il mio auspicio è quello di un immediato rilancio del Distretto Socio-sanitario. Occorre svecchiare e rimodulare i progetti per attualizzarli alle esigenze dei nostri giorni e per avere una più efficace azione di lotta alla povertà sempre più diffusa. Se Marsala e Petrosino lavoreranno assieme con determinazione, i risultati non tarderanno a venire. Occorre guardare al futuro e soprattutto allo sviluppo di agricoltura e turismo settori cardini dell’economia dei nostri Comuni. Assieme è più semplice poter beneficiare di contributi e finanziamenti regionali, nazionali e comunitari”.

.