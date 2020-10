Il comitato +’ verde dona una pianta e scrive sui progetti di riqualificazione

Abbiamo atteso anni nella speranza che qualcuno si occupasse di quel vaso all’ingresso dell’arteria principale del Centro Storico di Marsala.

Non solo noi, anche i vari commercianti della zona, ci risulta, hanno più volte sollecitato chi ne aveva formale responsabilità, ma nulla.

Noi del Comitato cittadino +’ verde, con questo piccolissimo gesto di amore, auguriamo alla nuova Amministrazione un buon lavoro e auspichiamo che presti la dovuta e necessaria attenzione alle problematiche legate al verde cittadino e al decoro urbano nei fatti!

Ci auguriamo che il Centro Storico possa finalmente diventare quel salotto che tante voci hanno declamato e basta!

La Città è la nostra casa oltre la soglia di casa! Dobbiamo trattarla come tale, curarla e rispettarla, è responsabilità di tutti, l’Amministrazione chiamata da tutti a gestirne le problematiche è tenuta formalmente e moralmente a dare il buon esempio. Siamo in un tempo nuovo, i cittadini vogliono partecipare e non è più pensabile che si continui a calare dall’alto progetti di “riqualificazione” senza il loro coinvolgimento. Chi darebbe il libero arbitrio di ristrutturare la propria casa senza conoscerne le soluzioni progettuali?

Le scelte vanno condivise, è l’unico modo per raccogliere approvazione e complicità, anche se questi comporteranno difficoltà durante la loro realizzazione.

La Città ha bisogno di uno screening approfondito e propedeutico alla formulazione di un protocollo di attività per il suo reale e concreto recupero.

Noi di +’ verde ci poniamo a completa disposizione per il contributo che possiamo e vorremmo offrire.

Ringraziamo, doverosamente, i Vivai Di Girolamo per aver offerto questa bella Cicas a tutta la Città.

Alfredo Sparano

Comitato Cittadino +’ verde