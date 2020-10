Cerimonia di Passaggio di Consegne al Comando della 135ª Squadriglia Radar Remota di Marsala

Giovedì 24 settembre, presso la 135ª Squadriglia Radar Remota (S.R.R.) di contrada Perino, a Marsala, ha avuto luogo l’avvicendamento al comando tra il Capitano Dario Rollo, Comandante uscente e il tenente Giuseppe Reina Comandante subentrante.

La cerimonia, nel pieno rispetto delle misure precauzionali imposte dall’emergenza Covid-19, è stata presieduta dal Comandante la 4ª Brigata Telecomunicazioni Sistemi per la Difesa Aerea e l’assistenza al Volo Generale di Brigata Sandro Sanasi, dalla quale la Squadriglia Radar Remota dipende. Presenti diverse autorità, tra le quali il sindaco del Comune di Marsala, Alberto Di Girolamo, il vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, Monsignor Domenico Mogavero, il Comandante del 37° Stormo, Colonnello Moris Ghiadoni e una rappresentanza dell’Associazione Arma Aeronautica – Sezione locale.

Il Capitano Rollo nel suo discorso di commiato, dopo aver salutato e ringraziato le autorità intervenute, nel ricordare le tante attività svolte dalla Squadriglia nel suo periodo di comando ha sottolineato come “… tutto il personale, attraverso la donazione di beni alimentari di prima necessità, abbia collaborato con le realtà locali che operano nel sociale durante l’emergenza Covid-19”, a seguire il tenente Reina, nel suo intervento ha ringraziato le Superiori Autorità per la fiducia accordatagli con l’assegnazione di un incarico così prestigioso ed ha assicurato che “… opererà con l’umiltà del nuovo arrivato, profondendo con ogni sforzo affinché il futuro di questo reparto possa essere sempre all’altezza degli obiettivi istituzionali”. A conclusione della cerimonia il Generale Sanasi, si è rivolto al Comandante uscente e a tutto il personale della 135ª Squadriglia sottolineando l’eccellente lavoro svolto e ringraziando per il pregevole operato che ha consentito alla Squadriglia di raggiungere gli obiettivi fissati dalla 4ª Brigata e al Tenente Reina ha augurato “…un periodo di comando proficuo e ricco di soddisfazioni”.