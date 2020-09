Coronavirus nel trapanese: sale a 161 il numero dei positivi. Nove i ricoverati

Passa da 144 a 161 il numero dei contagiati dal Coronavirus in provincia di Trapani. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 17 casi di Covid, due dei quali sottoposti a ricovero ospedaliero.

Allo stato attuale, dunque, i 161 positivi si suddividono tra isolamento domiciliare obbligatorio (152) e ricoveri (9, nessuno dei quali in terapia intensiva).

Alla luce di ciò, il prospetto sui casi in provincia si presenta così aggiornato: Alcamo 16; Buseto Palizzolo 14; Calatafimi-Segesta 8; Castellammare del Golfo 2; Castelvetrano 8; Erice 8; Marsala 16; Mazara del Vallo 10; Paceco 0; Partanna 5; Salemi 26, Santa Ninfa 4; Trapani 35; Valderice 6; Vita 1, San Vito Lo Capo 1; Petrosino 1. Da segnalare i 3 casi in più a Marsala e il primo positivo registrato a Petrosino dall’inizio dell’emergenza epidemiologica.

Complessivamente, i tamponi effettuati salgono a 25.364, mentre sono 9.970 i test sierologici condotti sul personale sanitario. Sono stati invece 1.656 i test per ricerca antigene.

I pazienti posti in quarantena continuano ad essere monitorati attraverso i test per la diagnosi del covid-19.