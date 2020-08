Torrente: “Per fare il sindaco delle Egadi occorre molto impegno”

“In riferimento a quanto pubblicato di recente sugli organi di stampa e sui social media circa una mia candidatura alla carica di Sindaco del Comune di Favignana, ritengo opportuno precisare che il sottoscritto non ha mai avanzato un tale proposito”.

E’ quanto afferma Nicola Torrente più volte accreditato come un possibile candidati alla carica di sindaco dell Egadi per le amministrative del prossimo 4/5 ottobre.



“Ho sempre considerato fare il sindaco delle Isole Egadi un’ambizione a cui aspirare per dimostrare che con le idee giuste, con una buona squadra e con tanto tantissimo impegno i risultati si possono ottenere.

Anche se mi sono allontanato da diversi anni dallo scenario politico, la passione per la politica, l’amore per le Isole Egadi e le tante attestazioni di stima ricevute dagli egadini che mi hanno invitato a candidarmi per ricoprire il ruolo di primo cittadino, mi hanno fatto “traballare”.

Ho avvertito chiaramente il loro bisogno di una guida e di un punto di riferimento affidabile in questo momento di smarrimento generale.

Ricoprire il ruolo di sindaco delle Isole Egadi è un compito estremamente complesso che richiede un impegno a tempo pieno viste le peculiarità dovute alla condizione di insularità.



Purtroppo la mia attuale situazione personale, familiare ed anche quella lavorativa che mi impegna oltremodo, mi impediscono di assumere un incarico di tale rilevanza.



Intendo comunque ringraziare i tanti cittadini di Favignana, Levanzo e Marettimo che in questi ultimi giorni mi hanno manifestato tutto il loro affetto e la loro stima, a loro auguro ogni bene certo che sapranno fare la scelta giusta”.