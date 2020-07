Un’Estate D’Istanti: a Castellammare la rassegna di eventi al ritmo del jazz

Grazie a un lavoro di collaborazione tra enti, associazioni e privati, è stato possibile costruire un intenso programma di eventi pensato per accontentare tutti i palati: dagli appassionati di musica agli irriducibili festaioli della disco, dagli amanti del teatro a chi vuol farsi una bella risata scacciapensieri. E poi la moda, il fashion, la mondanità.

Proposte artistiche differenziate e di qualità, promuovendo i luoghi, la cultura, le bellezze di Castellammare del Golfo, nel pieno rispetto delle misure anicovid in vigore. “UN’ESTATE D’ISTANTI” dal 18 luglio al 31 agosto con un cartellone ricco di appuntamenti unici e irripetibili, ulteriormente valorizzati dalle zone che li ospitano: basti pensare alla suggestiva terrazza sul mare antistante il castello arabo normanno, che è piazzale Stenditoio, o l’arena delle Rose dove è possibile mantenere l’adeguato distanziamento.

Grande attesa per la serata-evento firmata DOLCE & GABBANA in calendario l’8 agosto. Tra raffinata eleganza e mondanità, un imperdibile appuntamento con il made in Italy famoso nel mondo.

UN’ESTATE D’ISTANTI suona al ritmo dei concerti di Lunette Sax quartet (31 luglio), sassofoniste olandesi da urlo; Paola Russo con i WeMan (3 agosto); “Se stasera siamo qui” con Giuseppe Milici, Pietro Adragna e la dominatrix assoluta di All together now DARIA BIANCARDI (4 agosto); la splendida voce di LIDIA SCHILLACI (20 agosto), il “Privé tour” e la classe superlativa degli AVION TRAVEL (22 agosto), il “Legends Summer tour 2020” del pianista MATTHEW LEE (29 agosto).

UN’ESTATE D’ISTANTI è di scena sotto le stelle di Castellammare del Golfo con gli spettacoli teatrali “Sono Emanuela Loi” e “I giorni di Giuda – Intervista marziana” (19 luglio); la premiata ditta SALVO LA ROSA ed ENRICO GUARNERI in “Io sono l’altro 2.0” (1 agosto); il musical “Notre Dame de Paris” a cura della Compagnia teatrale Ananche (10 agosto); i “Palermitani a modo nostro” di e con PARIDE BENASSAI (18 agosto); “I bislacchi – Omaggio a Federico Fellini” a cura della Compagnia Artemis Danza (28 agosto). Si ride di gusto con il cabaret di MANLIO DOVÌ, storico volto del Bagaglino dal 1987 (6 agosto); “Tipi”, il recital comico antropologico di e con ROBERTO CIUFOLI (12 agosto); l’intelligente comicità di ROBERTO LIPARI, reduce dal boom ottenuto con il film “Tuttoapposto” e inviato del telegiornale satirico Striscia la notizia (23-24-25 agosto); le irriverenti edizioni “palcovisive” di SICILIA CABARET (26-27 agosto).

UN’ESTATE D’ISTANTI è anche tributi dedicati a Fabrizio De André (24 luglio), Mina (26 luglio), Modà (28 luglio), Lucio Dalla (2 agosto), “Pink Floyd masters of psychedelic rock” con STEF BURNS e gli Inside Out (7 agosto), Dire Straits (9 agosto), Genesis (11 agosto), Vasco Rossi (13 agosto), Renzo Arbore (14 agosto), Queen (15 agosto), Claudio Baglioni (16 agosto), Toto (17 agosto). E poi ancora folklore, artisti di strada, dj set, spettacoli pirotecnici e… il prestigioso JAZZ MEETING & FESTIVAL.

Dal 20 al 23 luglio l’arena delle Rose, corso Bernardo Mattarella, è lo scenario musicale del Castellammare 2020 JAZZ MEETING & FESTIVAL. Quattro serate live prendono vita alle ore 21:30. On stage Mimmo Cafiero open band special guest Maurizio Giammarco (20), Giuseppe Vasapolli piano solo “Time machine” (21), Barone/Munafò quintet special guest Alfredo Paixao (21), Giorgia Meli & Lino Costa duo (22), Rubino Toscano Zirilli trio (22), Gaetano Riccobono quartet (23), Open Jazz Orchestra plays “Patchwork project 3” special guest Nicola Caminiti (23).

La proposta artistica del Castellammare 2020 JAZZ MEETING & FESTIVAL si impreziosisce ulteriormente del JAZZ CLUB.

Nelle stesse quattro serate, ma alle ore 23:30, si esibiscono Federica Foscari quintet (20), Alessandro Lo Chiano quartet (21), Ginevra Stracci quartet (22), Michelangelo Mazzari trio (23).

Dal 21 al 23 luglio alle ore 14:30, presso il teatro Apollo, Laboratorio orchestrale diretto da Nello Toscano.

Dal 21 al 23 luglio alle ore 19:30, corso Bernardo Mattarella, Open Jazz School Labs diretti da Joe Costantino e Riccardo Lo Bue. Sia i laboratori, sia i concerti che iniziano alle ore 21:30 e quelli che iniziano alle 23:30 sono ad ingresso libero.

«La ripartenza, seppur graduale, non può che ricominciare dall’impegno culturale che diventa collaborazione attiva, coscienza civica e dunque legalità. Un percorso lunghissimo – affermano gli amministratori del Comune di Castellammare del Golfo guidato dal sindaco Nicolò Rizzo – ma possibile con un graduale cambio di mentalità per il quale occorre il contributo di ognuno, indirizzando le nostre scelte sulla strada del bene comune che è impegno civico e culturale.»

In virtù delle vigenti norme anticovid, al fine di garantire un adeguato distanziamento, si è reso necessario contingentare gli accessi. Pertanto, in sinergia con il presidente Gaetano D’Anna, è stato attivato un servizio di informazioni e prenotazioni presso la pro loco Castellammare del Golfo ai numeri 0924/35175, 331/7420886 e 388/1173534 dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30. Le prenotazioni telefoniche si renderanno necessarie, sia per gli spettacoli a pagamento, sia per quelli gratuiti.

Inoltre, per l’accesso alle manifestazioni, occorre esibire l’autocertificazione “Coronavirus” che, per quanto concerne la prenotazione degli spettacoli a pagamento, è online al seguente link: www.intespotlight.it; per gli spettacoli che prevedono l’ingresso libero, invece, consigliamo di stampare e consegnare l’autocertificazione già compilata, così da accelerare i tempi di ingresso. L’autocertificazione è disponibile anche all’ingresso delle manifestazioni a cura della Protezione Civile.