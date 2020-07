Unione Italiana Ciechi: il marsalese Antonio Struppa neo presidente provinciale

Si è tenuta a Marsala l’assemblea pre-congressuale ordinaria dei soci dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. In un noto albergo cittadino, il Presidente provinciale uscente Pietro Catalano, ha introdotto i lavori con la sua relazione. Catalano ha sottolineato come, nell’anno trascorso, ci sia stato un impegno per celebrare il centenario dell’Unione con iniziative che si svolgeranno in tutto il Paese e che culmineranno con il 24° Congresso nazionale previsto per la fine del mese di ottobre.

“Il 2020 – ha sottolineato Catalano – è l’anno in cui verranno rinnovate le cariche sociali ai vari livelli istituzionali. E’ necessario compiere ogni sforzo per adottare misure organizzative e nuovi modelli di gestione affinchè la nostra associazione, guidata da dirigenti consapevoli del cambiamento, possa continuare a completare l’azione di rinnovamento istituzionale ed organizzativo”.

Nel corso dell’assemblea, 98 soci residenti a Marsala, Mazara e Campobello, hanno votato il rinnovo delle cariche sociali così come nelle sottosezioni di Trapani, Salemi e Alcamo. Al termine dello scrutinio è risultato eletto presidente provinciale per il prossimo quinquennio, il marsalese Antonio Struppa, che sarà affiancato dal direttivo composto da: Giacomo Licari, Vincenzo Bologna, Ignazio Grillo, Lidia Di Giorgio, Mario Brunamonti e Carmelo Fischelli.

“L’impegno che ho profuso nella qualità di coordinatore comunale di Marsala – ci ha detto Struppa – continuaerà a livello provinciale. Non tralascerò comunque il mio incarico locale. Ringrazio quanti hanno espresso nella mia persona la loro preferenza e quanti hanno contribuito alla riuscita di questa manifestazione, ad iniziare dai giovani del servizio civile Angela, Federica e Giacomo”.