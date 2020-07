Tre Fontane e Torretta, momentaneo guasto idrico

A causa di un guasto all’impianto di sollevamento che alimenta i serbatoi dell’acquedotto a servizio delle frazioni balneari, è possibile che si verifichino disagi nell’erogazione idrica a Tre Fontane e Torretta Granitola, nel Comune di Campobello di Mazara.

Una squadra di operai comunali si è tempestivamente attivata per la riparazione del guasto per cui si spera di risolvere la problematica già nella giornata di domani.

Nel frattempo, si invita la cittadinanza a razionalizzare il più possibile l’utilizzo di acqua, al fine di consentirne la distribuzione all’intero territorio delle due frazioni, seppur in quantità ridotta.

Nel far proprio il momentaneo disagio avvertito da cittadini e villeggianti, il sindaco Castiglione rassicura sul fatto che l’Amministrazione opera sempre con il massimo impegno per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile le diverse problematiche che possono interessare il territorio comunale.