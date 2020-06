Il Pd di Marsala completa il gruppo dirigente. Gaspare Galfano eletto presidente

Si delinea il quadro del gruppo dirigente del Partito Democratico di Marsala. Dopo il congresso che ha portato alla carica di segretaria del circolo Rosalba Mezzapelle, si sono susseguiti gli incontri informali tra le varie anime del partito e quelli ufficiali come la riunione dei giorni scorsi della direzione comunale e il gruppo consigliare con il segretario provinciale Domenico Venuti (anche lui neo eletto).

Come vi abbiamo raccontato, dopo l’elezione con voto unanime della segretaria, si sono cominciate a delineare le varie posizioni politiche.

Al centro del dibattito, come era naturale che fosse, le imminenti elezioni comunali che porteranno anche al rinnovo del Consiglio dal quale il Pd esce numericamente come il primo partito per i consensi raggiunti 5 anni fa. E’ sul tappeto anche il giudizio sull’operato del sindaco e quello della sua giunta nella quale la maggioranza degli assessori è tesserata del Partito democratico.

Ci sono opinioni discordi anche sulle alleanze da proporre agli elettori. Mentre i cittadini ed il mondo politico attendono di sapere cosa farà il sindaco uscente Alberto Di Girolamo, il Pd di Marsala in un clima di presunta ritrovata unità, nella giornata di sabato 27 giugno ha riunito la propria direzione per completare il quadro delle cariche dirigenti.

Presidente del partito è stato eletto Gaspare Galfano il quale aveva conteso la carica di segretario alla Mezzapelle fino all’ultimo momento prima del congresso dei giorni scorsi. Tesoriere è stato nominato Fabrizio Alloro.