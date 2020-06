La marsalese Antonina Marrone spegne 100 candeline

Altra centenaria a Marsala. Si tratta di Antonina Marrone che ha tagliato il traguardo delle 100 primavere venerdì scorso, 19 giugno. Ancora lucida nonna Antonina ha ricevuto la visita del sindaco Alberto Di Girolamo che le ha consegnato una targa ricordo, a nome della città, per il prestigioso traguardo raggiunto. Visibilmente emozionata, la nuova centenaria ha dialogato con il Sindaco a cui ha riferito di essere onorata della sua visita ed evidenziando che anni fa l’avevano dimessa dall’ospedale dicendo ai familiari di portarsela a casa perché non vi era più nulla da fare ed invece lei ha lottando e mangiando poco, ha raggiunto questo importante traguardo.

Nonna Antonina, vedova da più di 30 anni, dal suo matrimonio con Nino Parrinello ha avuto quattro figli, Gioacchino (deceduto cinque anni addietro), Ignazio, Caterina e Mariella. E sono stati loro assieme ai loro congiunti e agli 11 nipoti e ai 13 pronipoti a festeggiarla in un locale marsalese (adeguatamente distanziati in ossequio alle norme anticovid) dopo la visita del Sindaco. Nonna Antonina, che ha sempre fatto la casalinga si è fatta apprezzare per la sua arte culinaria e per sapere lavorare a maglia. Speciali erano la pasta fresca e gli “gnocculi” da lei preparati; nonché gli scialli e le calze da notte che regalava alle nipoti. Due episodi ricorda ancora molto bene. Il primo è legato a quando, durante il secondo conflitto mondiale, ancora nubile, assieme alla sua famiglia si trasferì in contrada Ciavolo per mettersi al riparo dai bombardamenti; l’altro più recente riguarda la sua passione per Maria De Filippi e per la trasmissione “Uomini e Donne”. Attenzione però solo quella nella versione giovani che però purtroppo ora non riesce più a seguire per problemi di vista. Nonna Antonina conobbe suo marito da giovane. A favorire il loro idillio fu una sua parente.