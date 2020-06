Marsala: un incendio distrugge due auto in via del Fante

Un incendio è divampato nella notte fonda a Marsala, in via del Fante. Intorno alle 4.30, all’interno di un parcheggio situato nelle palazzine della via del centro urbano lilybetano, un’area privata ma all’aperto, le fiamme hanno distrutto una Ford Fiesta per poi raggiungere anche una 500 L parcheggiata vicino.

Ad intervenire per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di corso Calatafimi che al momento non escludono nessuna ipotesi circa l’entità dell’incendio.

Le due vetture sono completamente distrutte. Pare che non ci siano ulteriori danni a cose o persone.

Non è il primo incendio da quando è terminata la pandemia Covid-19 in Città.