Coronavirus, altro caso a Mazara. Quinci: “E’ importato”

Nuovo caso di positività al Covid-19 a Mazara. A ufficializzare la notizia è stato, nel pomeriggio, il sindaco Salvatore Quindi. “Vi comunico di un nuovo caso positivo Covid-19 in città – ha annunciato il primo cittadino mazarese -. La persona è attualmente ricoverata presso la struttura ospedaliera di Sciacca. I familiari sono stati posti in quarantena. Non è un focolaio domestico ma si tratta di un caso importato da fuori provincia. Continuiamo a rispettare le disposizioni e le misure di sicurezza”.

Attualmente i casi di positività a Mazara sono due. Quello odierno si aggiunge a quello della donna che lavorava presso una struttura sanitaria a Messina e che è risultata positiva al tampone orofaringeo. Attualmente si trova in isolamento domiciliare a Mazara, presso la propria abitazione di residenza.

Complessivamente, sono 4 i casi di positività in provincia di Trapani, equamente distribuiti tra Marsala (2) e Mazara del Vallo (2).