Positiva al Covid una mazarese. Ma si tratta di un caso “importato”

Dopo l’esultanza per il traguardo di prima provincia ad uscire dalla pandemia, il trapanese ha accolto stamattina con preoccupazione una novità, sul fronte Coronavirus, proveniente da Mazara. E’ stato infatti reso noto un nuovo caso di positività al Covid-19 sul territorio provinciale. Si tratta di un soggetto asintomatico, una donna originaria di Mazara del Vallo.

Va specificato, però, che la vicenda si riferisce a un caso importato: la donna, infatti, lavorava presso una struttura sanitaria a Messina. Dopo un primo tampone negativo, è risultata positiva al secondo. Dopo di che, ha fatto ritorno a Mazara, dove si trova in quarantena presso la propria abitazione, in attesa di negativizzazione. L’Asp assicura che ha avuto contatti soltanto con il marito.

Al di là di questa vicenda, non risultano contagi “autoctoni” in provincia di Trapani da fine aprile. Resta in attesa di negativizzazione un solo positivo, che si trova in isolamento domiciliare a Castelvetrano.