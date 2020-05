Coronavirus nel trapanese, positivi a picco. A Marsala tutti guariti

Ancora una giornata importante verso quota zero positivi in provincia di Trapani. Allo stato attuale, al netto di decessi e guarigioni, sono in tutto 25 i positivi.

Questa la distribuzione sul territorio: Alcamo 10; Castelvetrano 6; Mazara del Vallo 2; Salemi 2; Trapani 3; Valderice 2.

Rispetto a ieri, risultano dunque a contagi zero anche Marsala (dove c’era stato il primo caso trapanese di Coronavirus ai primi di marzo), Paceco e Campobello di Mazara, che si aggiungono a Buseto Palizzolo, Erice, Castellammare del Golfo e Gibellina.

Sempre fermo a 5 il numero dei decessi e a 4 quello dei ricoveri al “Paolo Borsellino” di Marsala (1 in Terapia Intensiva, 3 al reparto Covid).

Grande soddisfazione è stata espressa a riguardo dal sindaco lilybetano Alberto Di Girolamo:

Netto incremento del numero dei guariti, arrivato a quota 95: 81 sono i soggetti negativizzati dopo isolamento domiciliare, 14 i dimessi dagli ospedali di Trapani (3) e Marsala (11).

Il totale dei tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza Coronavirus sale a 5.702, mentre sono 3378 i test sierologici condotti su personale sanitario.