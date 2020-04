Dopo il plexiglass e le capanne di bamboo, ecco il kit per le spiagge libere

Un tema che fa tanto discutere sui social è sicuramente quello delle spiagge. Come vivranno vivranno gli italiani l’estate 2020? Nelle ultime settimane sono già state avanzate alcune proposte – sicuramente discutibili – per affrontare il problema. Durante la sua ultima videoconferenza, il premier Conte ha annunciato che presto ci saranno novità sulle disposizioni da seguire per gli stabilimenti balneari.

E le spiagge libere? Ci ha pensato Marco Beoni di Mare Pontino, il Consorzio che raggruppa gli stabilimenti balneari del lungomare di Sabaudia. Beoni ha ideato una soluzione alla portata di tutti per garantire il distanziamento sociale. Un kit formato da quattro piccoli paletti con cui collegare delle corde colorate.

“Il mare deve rimanere, come è sempre stato, una risorsa accessibile a chiunque e per qualsiasi tasca” – spiega Marco Beoni – “l’utilizzo dei quadrati di sicurezza entro cui muoversi, potrebbero essere la soluzione più semplice ed efficace per il contrasto ai possibili contagi sulle spiagge”. Ecco il video dove spiega la sua proposta: