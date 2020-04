Fatture idriche EAS nel trapanese, parla Konsumer

“Abbiamo sempre sostenuto che le fatture idriche che l’E.A.S. ha recentemente notificato a moltissimi cittadini in provincia di Trapani, fossero, a nostro avviso, prescritte, in ragione delle nuove disposizioni normative che hanno ridotto, anche nel settore idrico, il termine prescrizionale da 5 a 2 anni”. Ad affermarlo, il Presidente di Konsumer Sicilia, Giancarlo Pocorobba.

Ne è seguita un fitta corrispondenza (anche a mezzo pec) con l’Ente sommistratore del servizio, secondo cui la nostra interpretazione fosse da ritenersi errata in quanto il nuovo termine prescrizionale decorrerebbe per le sole fatture successive alla data dell’1 gennaio 2020. “La risposta che l’ARERA (Autorità Garante del settore idrico) ci fornisce sgombra il campo da qualunque evidenza contraria – afferma Pocorobba -. Come abbiamo più volte ripetuto, a meno che la mancata lettura discenda da una responsabilità del/i consumatore/i, le bollette degli anni 2015 e 2016 recentemente notificate sono da ritenersi prescritte se la loro scadenza è successiva alla data dell’1 gennaio 2020, ancorché con consumi anteriori a tale data. Nel caso specifico, la gran parte delle fatture relative all’anno 2015 portano una scadenza al 2 gennaio di questo anno mentre quelle del 2016 al 18 marzo del corrente anno. Ci riserviamo ogni azione di legge se non dovessero tenerne conto”.