Coronavirus nel trapanese: stabili i positivi, 7 i ricoverati (tutti a Marsala)

Stabile il dato dei positivi e dei ricoveri in provincia di Trapani. L’aggiornamento quotidiano dell’Asp conferma i 94 casi di Coronavirus attualmente presenti sul territorio provinciale, al netto di decessi e guarigioni. Questa la distribuzione per i vari Comuni: Alcamo 20; Buseto Palizzolo1; Campobello di Mazara 5; Castellammare del Golfo 1; Castelvetrano 8; Erice 5; Gibellina 1; Marsala 4; Mazara del Vallo 4; Paceco 2; Salemi 16; Trapani 14; Valderice 13.

Sono 7 i soggetti ricoverati, tutti al “Paolo Borsellino” di Marsala, suddivisi tra il reparto Covid (6) e la Terapia Intensiva (1).

Dall’inizio dell’emergenza i tamponi effettuati sono stati complessivamente 3.163 (92 nella giornata di ieri). I test sierologici su personale sanitario sono invece 2.215 (904 effettuati ieri)

Resta fortunatamente inalterato il dato sui decessi (5), mentre continua a crescere quello delle guarigioni (22). Sette i soggetti guariti e dimessi dal Covid Hospital di Marsala, 3 dal Sant’Antonio Abate di Trapani, 12 i negativizzati. Altri 6, dimessi dal nosocomio trapanese, sono ancora presso la struttura Villa Zina, in attesa di completa negativizzazione.