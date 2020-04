Seicento euro, in provincia di Trapani 34.071 domande. Nel 65% dei casi la somma è già stata erogata

L’Inps ha reso noti i dati regionali delle domande di indennità di 600 euro per i titolari di partita Iva, previsti dal D.L.18/2020 approvato dal governo Conte lo scorso marzo.

Dal report, aggiornato ad oggi, si possono evincere, ripartiti per provincia, il numero di domande, quello delle domande in pagamento, nonché il numero di domande per le quali l’INPS è in attesa di validazione dell’IBAN da parte delle banche.

La provincia di Trapani è al quinto posto per numero di domande effettuate, alle spalle dei grandi centri (Catania, Palermo, Messina) e di Agrigento. Delle 34.071 domande presentate nel trapanese, 22.168 risultano già in pagamento (in termini percentuali, il 65%).