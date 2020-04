Lega: “A Marsala monitorare lo stato di salute degli anziani nelle case di riposo”

“Nella situazione di emergenza sanitaria che si sta vivendo, gli anziani sono i soggetti più a rischio”. E’ quanto afferma in una nota Mauro Plescioa segretario di Marsala della Lega.

“Da una ricerca della Società Italiana di Geriatria, si evince che “per chi ha più di 65 anni l’infezione da coronavirus può essere più aggressiva, perché la senescenza del sistema immunitario e le malattie croniche espongono l’anziano a un rischio non di maggior contagio ma di sviluppare un’infezione decisamente più grave. La maggior parte degli anziani deceduti in Italia alloggiava nelle RSA e in case di riposo.

Da un monitoraggio effettuato dall’Istituto Superiore della Sanità si deduce che, all’interno di tali strutture, il 37,4% del totale dei decessi (1.443 su 3.859) ha interessato ospiti con infezione da Sars-CoV-2 o con manifestazioni compatibili con la Covid-19.

E’ opportuno inoltre ricordare che dentro tali strutture sono presenti persone ancora sane e deve essere fatto di tutto per proteggere loro e gli operatori sanitari che se ne occupano.

La città di Marsala ospita un folto numero di strutture per anziani, ed è provvidenziale che ci si accerti tempestivamente della salute degli anziani e disabili presenti. La sezione Lega – Salvini Premier di Marsala, ha inviato una nota al Sindaco al fine di provvedere ad una puntuale e rapidissima verifica circa lo stato di salute degli anziani e dei disabili non autosufficienti ospiti di tali strutture presenti sul territorio comunale, con riferimento specifico al contagio da COVID-1″.