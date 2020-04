Diciassette casi di Coronavirus tra pazienti e medici al Maria Eleonora Hospital di Palermo

Nuovo aggiornamento da parte della Direzione del Maria Eleonora Hospital di Palermo dopo i contagi da Coronavirus dei giorni scorsi. A seguito degli accertamenti effettuati sui pazienti e su tutto il personale in servizio e al proprio domicilio – a scopo precauzionale – per un totale di circa 200 tamponi, ad oggi vi sono: 12 degenti positivi a Covid-19 autosufficienti e dimissibili che saranno, in coordinamento con ASP, trasferiti all’Hotel San Paolo di Palermo; 2 degenti positivi a Covid-19 che saranno, in coordinamento con ASP, trasferiti all’Ospedale Civico di Palermo a cura del Servizio del 118; 11 degenti con tampone negativo che necessitano ancora del ricovero sono già stati posti in area isolata all’interno della struttura; 17 degenti con tampone negativo autosufficienti e dimissibili, che torneranno alle loro abitazioni con indicazione e controllo da parte di ASP all’isolamento domiciliare; 2 degenti con tampone negativo autosufficienti e dimissibili saranno trasferiti in altri ospedali per attività mediche diverse.

Gli operatori sanitari con tampone negativo torneranno a casa per poi proseguire la normale turnistica lavorativa. Tre operatori sanitari, che sono risultati positivi, di cui 2 in isolamento domiciliare (già dal 7 aprile), saranno trasferiti all’Hotel San Paolo.

I 14 operatori che hanno preso servizio ieri 9 aprile e i 6 degenti ancora in attesa del risultato del tampone rimangono ricoverati a Maria Eleonora Hospital in attesa dei risultati.

A completamento dei trasferimenti nelle prossime 24 ore, la struttura sarà oggetto di una intera e profonda igienizzazione e sanificazione, a seguito della quale – effettuata ogni altra necessaria verifica sanitaria – riprenderà la normale attività anche di supporto ad ASP.

La Direzione Sanitaria di Maria Eleonora Hospital, consapevole dello stato di comprensibile apprensione in cui vivono in queste ore i familiari dei pazienti ricoverati, prosegue l’attività di contatto verso i familiari più stretti, per dare informazioni sullo stato di salute e psico-fisico dei degenti.