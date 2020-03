Il sindaco De Luca ha istituito il gabinetto di guerra

Alla fine l’ha dovuto fare. Il sindaco di Messina Cateno De Luca, che in questi giorni sta litigando un po’ con tutte le istituzioni nazionali e regionali, adesso va in giro con la mascherina. In una delle sue “temerarie” dirette facebook aveva annunciato a gran voce che l’avrebbe messa solo quando tutti i cittadini ne avrebbero avuto una e invece, anche grazie all’assessore Max Minutoli che gli ha impedito di entrare al centro operativo di protezione civile, ha dovuto cedere.

Nel frattempo il sindaco più chiacchierato d’Italia ha deciso di occupare l’hotel Europa di Messina. Dichiara di non volersene andare fino a quando le cento persone che lo occupano non vengono “liberate”, quindi non vengono contattati tutti i sindaci delle città in cui risiedono e non viene attuata tutta la procedura che, sempre secondo il sindaco siciliano, è l’unica necessaria.

HO OCCUPATO L’HOTEL EUROPA!Questa vergogna di Stato deve cessare immediatamente!Liberate queste cento persone subito!Me ne andrò solo dopo che tutto sarà sgomberato! Publiée par De Luca Sindaco di Messina sur Jeudi 26 mars 2020

E’ sempre più arrabbiato il sindaco De Luca e, senza se e senza ma, annuncia: “ORA IO ASSUMO IL COMANDO DI TUTTO! VEDIAMO QUALE BUROCRATE MI FERMERÀ! DA DOMANI MATTINA (26 marzo ndr) DOMICILIO PERMANENTE PRESSO IL COC CENTRO OPERATIVO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE!”

Ma il coup de théàtre arriva nella serata di mercoledì 25 quando annuncia, sempre da una diretta della sua pagina facebook, di avere istituito il gabinetto di guerra.