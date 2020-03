Basket: Marsala ai playoff. Domenica 8 marzo ultima giornata di serie D

Domenica 8 marzo si gioca l’ultima gara per tutte le squadre del girone B di serie D. Sará l’ultima giornata di campionato, quella per intenderci che si doveva disputare il primo marzo, poi rinviata a causa del Coronavirus.La Nuova Pallacanestro Marsala domenica 23 febbraio ha portato a casa una vittoria contro l’Invicta 93CENTO. Adesso manca un ultimo sforzo per i ragazzi di coach Grillo per definire la griglia dei play-off. Domenica 8 marzo a contendersi i 2 punti in palio al PalaMedipower arriva la Zannella Basket (Cefalù). La gara avrà inizio alle ore 18.