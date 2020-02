Coronavirus, il sindaco di Marsala: “Niente panico, solo attenzione igienica”

L’arrivo del Covid-19, più conosciuto come CoronaVirus anche in Sicilia ha ancor più accentuato la preoccupazione nella popolazione. Su questa importante tematica interviene il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo che oltre a essere per legge il capo della Sanità locale è anche un medico.

“Desidero rivolgere un appello ai marsalesi affinchè non si facciano prendere dal panico – precisa il primo cittadino lilybetano -. Nella nostra Città tutto è al momento nella normalità tant’è che oggi sia gli uffici che le scuole sono rimasti regolarmente aperti e che la sfilata conclusiva del carnevale si sono svolgerà secondo programma”.

Il Capo dell’Amministrazione riguardo alle procedure da adottare, afferma: “Adeguiamoci alle disposizioni degli esperti e alle direttive che vengono emanate dal Governo e dalla Regione. Come è dato sapere questo pomeriggio a Palermo il Governatore Musumeci incontrerà i Prefetti di Sicilia e domani al palazzo del Governo lo stesso Prefetto di Trapani si riunirà con tutti i Sindaci della provincia”. Infine il sindaco, quale medico, ci dà qualche consiglio per una corretta prevenzione.

“Basta adeguarsi alle norme indicate nel decalogo diramato dal Ministero della Salute – conclude il dottor Di Girolamo – Fra queste desidero ricordare di lavarsi bene e spesso le mani e soprattutto in caso di starnuti o colpi di tosse di proteggere naso e bocca o con il gomito o con un fazzoletto. Per il resto la cosa più importante da fare, lo ribadisco, è di non farsi prendere dal panico”.

Queste le regole per una corretta igiene così come diffuso dal Ministero della Salute: