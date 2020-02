Uomo armato deteneva anche droga in casa, arrestato dai carabinieri

Nella mattinata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno tratto in arresto, per i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento, Michele Scardina, trapanese classe 1964, soggetto ben noto ai militari operanti per i precedenti di polizia in suo possesso.

Durante un servizio mirato al controllo di attività commerciali del capoluogo i Carabinieri facevano ingresso in un noto bar notando subito l’atteggiamento sospetto intrapreso da un avventore, successivamente identificato nello Scardina ma da subito riconosciuto dai militari, il quale alla vista dei Carabinieri nervosamente si dirigeva verso il bagno avendo le vie di uscita occupate. Due dei cinque militari hanno seguito Scardina bloccandolo poco prima che questo facesse ingresso nel locale bagno del bar. Sottoposto a perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di un revolver Smith & Wesson, cal. 357 magnum, carico con cinque colpi, illegalmente detenuto.

Avendo il dubbio che a casa nascondesse altre armi è scattata la perquisizione domiciliare dove non venivano rinvenute armi ma della sostanza stupefacente tipo “marijuana” del peso complessivo di 1kg. detenuta in un armadio della stanza da letto chiuso a chiave.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, mentre l’arrestato, al termine delle formalità di rito, tradotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, a disposizione dell’A.G. competente in attesa di udienza di convalida.