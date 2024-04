Nuovo furto di cavi elettrici al campo sportivo Sasi di Calatafimi

Altro furto di cavi elettrici a Calatafimi Segesta, questa volta è stato colpito lo sport. Infatti durante le festività pasquali e presumibilmente durante le ore notturne, sono stati tagliati e rubati i cavi del circuito elettrico delle Torri Faro che l’Amministrazione comunale aveva curato nel 2022 e che aveva assicurato la fruizione notturna dell’impianto sportivo. La denuncia è già stata presentata alla locale stazione dei carabinieri di Calatafimi e l’importo del danno é stato stimato di circa 10 mila euro. Ancora una volta è necessario che la nostra città sia provvista di un sistema di video-sorveglianza, la Giunta Municipale ha approvato il progetto nelle scorse settimane è richiesto al ministero degli Interni il finanziamento di oltre 300 mila euro.

Il progetto prevede diverse telecamere con rilevamento delle targhe e anche di tipo territoriale per la lotta agli incendi boschivi, speriamo che al terzo tentativo si possa avere il decreto che tra l’altro vede la compartecipazione finanziaria del 33% dalle casse comunali proprio per ottenere un punteggio molto alto in graduatoria. Il sindaco invita a contattare le forze dell’ordine per riportare eventuali movimenti sospetti che possano portare a individuare i responsabili del reato. I lavori di ripristino non saranno purtroppo immediati ma si ritiene che il problema possa essere risolto inserendo la spesa nel finanziamento di oltre 100 mila euro ottenuto dalla regione per la messa in sicurezza ed agibilità dell’impianto che avverrà nei prossimi mesi.