Il Siracusa non riesce a recuperare il divario dal Trapani

Un pareggio per 1-1 sul campo del Sant’Agata e, così il Siracusa si avvicina al Trapani ma per un solo punto. Gli aretusei, infatti, non sono andati oltre il pari sul campo dei messinesi, restando distanti 10 punti dal Trapani quando, ormai, le due formazioni hanno giocato lo stesso numero di partite.

Il Siracusa era passato in vantaggio con Sarao nel primo tempo, ma a metà della ripresa il Sant’Agata ha trovato il gol del pari Saverino, fermando la rincorsa del Siracusa e consentendo al Trapani di mantenere un vantaggio in doppia cifra: 10 punti. Sono 78, infatti, quelli dei granata e 68 quelli degli azzurri dopo che appena 48 ore addietro in Appello è stata sospesa la penalizzazione di 3 punti inflitta al Siracusa per via dei fatti verificatisi a Licata. Nelle altre gare della giornata, la Vibonese conferma il terzo posto superando il Reggio Calabria nel derby calabrese, con il punteggio di 1-0, mentre l’Acireale è tornato al successo vincendo a Castrovillari per 1-0. Quindi, il Portici si è imposto 3-2 sul campo di una Gioiese sempre pi vicina alla retrocessione, mentre l’Akragas ha fatto proprio il derby con l’Igea Virtus per 3-0, stesso risultato con il quale il Canicattì ha liquidato la pratica Locri. Nell’ultimo incontro, infine, il Ragusa ha battuto per 3-2 il San Luca.