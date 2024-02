Calatafimi: trovato il corpo senza vita di Salvatore Mancuso

Si sono, purtroppo, concluse nel peggiore dei modi le attività di ricerca connesse alla scomparsa di Salvatore Mancuso. Il corpo senza vita dell’anziano è stato, infatti, ritrovato riverso per terra, nelle vicinanze della sua vettura. Non si avevano notizie dell’uomo da mercoledì 21 febbraio, dopo che si era allontanato dalla propria abitazione a bordo della sua auto, una Citroen ZX. L’autopsia farà luce sulle cause del decesso. Allo stato attuale l’ipotesi più accreditata è quella di un malore.

“Ai familiari il cordoglio dell’amministrazione comunale e della comunità di Calatafimi Segesta – scrive il sindaco Gruppuso -. Ringraziamo tutte le forze dell’ordine al comando dei Carabinieri della Compagnia di Alcamo e della stazione di Calatafimi Segesta, nonché le forze di Protezione civile, 82° centro SAR di Trapani Birgi, al corpo Forestale di Salemi, alla Polizia locale e quanti hanno collaborato per fornire ogni supporto in questa ricerca con il coordinamento della Prefettura di Trapani”.