Con l’approssimarsi delle imminenti festività natalizie i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno consegnato dei doni ai bambini ricoverati presso il reparto di pediatria dell’ospedale Paolo Borsellino.

I militari dell’Arma, quale segno di vicinanza ai piccoli degenti, hanno trascorso alcune ore in reparto in loro compagnia portando dei doni per allievare il difficile momento che stanno affrontando.