Trasporto acque Egadi, non luogo a procedere per l’ex sindaco Pagoto

Il Tribunale di Trapani ha emesso il dispositivo della sentenza di non luogo a procedere per l’ex sindaco delle Egadi, Giuseppe Pagoto.

La Guardia di Finanza qualche anno fa aveva proceduto all’arresto dell’ex primo cittadino nell’operazione Aegades dove finì indagato assieme ad altre 23 persone e al suo vice di allora, Enzo Bevilacqua, nell’inchiesta sulla gestione dell’acqua Marnavi servizio di trasporto appaltato dalla società napoletana nelle tre isole egadine.

Sia per Pagoto che per Bevilacqua, ma anche per la dirigente della Compagnia di Navigazione, Antonia Vittozzi, per le società Vetor e Vemar, per Francesco Martorana, Angelo Rinaudo, Pietro La Barbera, Giuseppe Iovino, Giuseppe Salone ed Ignazio Marino, è stato deciso il non luogo a procedere.

Il Tribunale ha disposto in 30 giorni il termine per il deposito della motivazione.