Valorizzare le scale di Castellammare, incontro in Consiglio comunale

Valorizzare e vivere le oltre 40 scale di Castellammare del Golfo. L’Amministrazione comunale invita attività, associazioni, residenti e tutti i cittadini interessati, ad un incontro previsto venerdì 15 dicembre, alle ore 12, nell’aula consiliare di corso Mattarella, per un percorso aperto di valorizzazione delle scale cittadine.

Se Castellammare è ricca di scale, e c’è chi le scende e sale ogni giorno per passare attraverso i quartieri, l’obiettivo dell’amministrazione è quello di valorizzare i percorsi pedonali a gradini e quindi riqualificarli. In itinere anche la realizzazione di una “stairs-map” digitale e cartacea, per promuovere la fruizione delle tante scale di Castellammare del Golfo.

«Le scale raccontano la storia della città e conoscerle significa valorizzarle, custodirle e viverle con una fruizione sostenibile e aperta alle associazioni, attività e cittadini che intendono offrire un contributo di proposte da condividere e sostenere -spiegano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al turismo Mariella Caleca- per una qualità urbana sempre migliore e soprattutto sostenibile e aperta all’attenzione dei visitatori».

«Invitiamo gli interessati all’incontro di venerdì 15 dicembre perché avviamo un processo partecipato e condiviso così da valorizzare e riqualificare le scale di Castellammare del Golfo, cooperando -concludono il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore al turismo Mariella Caleca- con chi abita nei pressi o vi ha attività, chi le utilizza o chi è semplicemente affezionato ad un percorso pedonale quotidiano»