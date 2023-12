“Castellammare è Natale”: tutti gli eventi in programma

“Castellammare è Natale”: dall’8 dicembre al 6 gennaio Castellammare del Golfo si accende di luci, colori e simboli propri del Natale.

L’atmosfera tipica del periodo festivo sarà offerta dai mercatini natalizi, dal villaggio di babbo Natale, mostre, animazione per bambini, concerti, cori gospel e zampognari. La notte di San Silvestro si ballerà in piazza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con Dj e musica.

«Vi aspettiamo a Castellammare del Golfo per vivere la magia del Natale assieme -invitano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore allo Spettacolo Mariella Caleca-. Tante le iniziative in programma dall’8 dicembre e l’amministrazione comunale, con le tante associazioni che collaborano, invita a trascorrere a Castellammare del Golfo tanti piacevoli momenti di solidarietà, spettacolo, musica e tradizione, rivolti ad ogni età, immergendosi nel tipico clima natalizio».

IL PROGRAMMA DI “CASTELLAMMARE È NATALE”

L’8 dicembre palazzo Crociferi, sede del Comune, sarà aperto al pubblico mattina e pomeriggio, per ammirare il presepe all’ingresso che rimarrà allestito fino al 6 gennaio.

Dall’8 dicembre al 6 gennaio – ogni fine settimana, dal venerdì alla domenica – il centro storico sarà animato dai mercatini di Natale dalle ore 17 alle 24, tra corso Mattarella e Garibaldi. Un contesto natalizio affascinante dove si possono acquistare tipicità realizzate dalle abili mani degli artigiani locali e degustare prelibatezze proprie del periodo.

Il giorno dell’Immacolata, quindi l’8 dicembre, nella villa Margherita sarà allestito il villaggio di Babbo Natale a cura della Frappè animazione e il 9 dicembre gli zampognari gireranno per le vie del centro dalle ore 18.

Nell’aula consiliare, dall’otto dicembre e fino al sei gennaio, nei fine settimana sarà visitabile la mostra di ricami antichi e moderni (ore10-13 e 17 -24) dell’associazione “Ago &Svago”

Il 10 dicembre il coro Gospel “The nightingales singers ensemble” al teatro Apollo- Guadagno alle ore 18; il pomeriggio del 15 dicembre, sempre al teatro Apollo-Guadagno, “Natale tra rime e canti”, a cura dell’associazione culturale Peppino Caleca e spettacolo degli artisti di strada in centro città.

Il 16 dicembre zampognari e artisti di strada si esibiranno con più spettacoli in centro storico a partire dalle ore 18.

Sempre sabato 16 dicembre, al teatro Apollo-Guadagno, lo spettacolo teatrale “Nna la staddra nasciu un picciriddru”, alle ore 20,45, a cura dell’associazione “Quantummari”

Lo spettacolo teatrale in due atti e un prologo di Baldo Sabella, sarà ripetuto dall’associazione “Quantummari” nel pomeriggio di domenica 17 dicembre, alle ore 17, sempre al teatro Apollo-Guadagno.

Il 17 dicembre gli artisti di strada faranno ancora divertire bambini e adulti con spettacoli di magia e giocoleria mentre la slitta di Babbo Natale, a partire dalle ore 18, percorrerà le vie del centro a cura dell’associazione “Genitori di buona volontà”.

E dal 17 al 23 dicembre, nel parco urbano villa Olivia, dalle ore 16,30 alle 21, sarà possibile visitare la casa di Babbo Natale, la sua slitta con animazione e giochi con gli elfi a cura dei “Genitori di Buona volontà”

Il 20 dicembre “Laudi di Natale” alle ore 21,15 nella parrocchia Maria Santissima Addolorata con il gruppo Regina Pacis.

Il 21 dicembre il concerto “Natale insieme” dell’istituto comprensivo Giuseppe Pitrè nella chiesa di San Giuseppe, mentre il 22 dicembre il centro storico sarà animato da un gruppo folkloristico.

Il 23 dicembre gli zampognari dell’associazione Sikania torneranno ad animare il centro storico mentre il pomeriggio del 26 dicembre, al teatro Apollo-Guadagno, alle ore 18, lo spettacolo “Pinocchio” dell’associazione “Sole del sud”

Il 27 dicembre concerto di beneficenza dell’Inner Wheel Club di Castellammare del Golfo, alle ore 18,30, al teatro Apollo-Guadagno, mentre la sera del 28 dicembre, alle ore 21, un altro momento musicale con il concerto New Jersey Gospel singers in chiesa Madre.

Il 29 dicembre, nella villa Margherita, “Natale in piazza” con animazione e gonfiabili per bambini dalle ore 18,30. Il 30 dicembre alle ore 21, al teatro Apollo-Guadagno, concerto “Silent night” a cura dell’associazione “Orientattivamente”. La fine del 2023 sarà salutata in piazza il 31 dicembre con la notte di San Silvestro in musica e con Dj.

Il 4 gennaio 2024 spettacolo itinerante, dalle ore 18, con la Sud street band ed il 5 gennaio “Natale in…canto”, alle ore 18, in chiesa Madre, a cura dell’associazione Musikè.

Il 6 gennaio la chiusura del periodo natalizio con la festa dell’epifania “Tutti in pista con la befana”, alle ore 18, all’arena delle rose e, alle ore 19, l’arrivo dei re Magi in Chiesa Madre.