Si inaugura l’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Trapani-Mazara

Sarà inaugurato venerdì 1° dicembre alle ore 18.30 presso la sala “G.B. Amico” del Seminario Vescovile (via Cosenza, Erice Casa-Santa) l’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico interdiocesano delle Diocesi di Mazara del Vallo e di Trapani per le cause di nullità matrimoniale con processo ordinario.

Dopo la relazione sull’attività svolta a cura del vicario giudiziale don Orarzio Placenti, si terrà la prolusione dell’avvocato Sergio Marrama, Cancelliere del Tribunale interdiocesano partenopeo sul tema “Ad otto anni dal Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Jesus di papa Francesco” L’incontro sarà aperto dal saluto del moderatore del Tribunale il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli alla presenza del vescovo di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella.

Il Tribunale è nato nell’estate del 2022 nel rispetto di quanto disposto dal Motu proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus” di Papa Francesco, dove è indicato il «ripristino della vicinanza tra il giudice e i fedeli» come uno degli elementi cardine della riforma. Da qui la cooperazione tra le due Diocesi e la nascita del Tribunale interdiocesano, ufficializzata col Decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Il 16 novembre 2022 i vescovi delle Diocesi di Mazara del Vallo Angelo Giurdanella e di Trapani Pietro Maria Fragnelli, di comune accordo, hanno designato come moderatore del Tribunale interdiocesano per un quinquennio il vescovo di Trapani Pietro Maria Fragnelli. Sono stati inoltre nominati: don Orazio Placenti Vicario Giudiziale per un quinquennio e don Fabio Angileri come Vicario Giudiziale aggiunto per un quinquennio.