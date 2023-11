Discriminazioni e violenze di genere, cittadini e istituzioni di Favignana insieme per un percorso comune

Cittadini e istituzioni insieme per combattere le violenze di genere e le discriminazioni. Un percorso comune con incontri periodici per discutere, confrontarsi e aiutare chi è in difficoltà. È questa la proposta che è stata lanciata nel corso della tavola rotonda svoltasi a Palazzo Florio, organizzata dal Comune di Favignana in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

“C’è stata una grande partecipazione da parte della comunità”, dice l’assessore Monica Modica. “É un dato significativo ma ancora più importanti sono le proposte avanzate nel corso del dibattito. Abbiamo concordato di avviare un percorso comune, con incontri periodici, per parlare e confrontarci su questo e altri temi ma anche per dei semplici momenti legati alla poesia, alla musica o alla visione di un film. Importanti occasioni di scambio che potranno aiutare la comunità a crescere. Insieme si è più forti”.

“La violenza contro le donne è un tema purtroppo scottante e attuale”, dice Emanuela Serra, presidente del Consiglio comunale di Favignana. “Ognuno deve fare la sua parte, dalla scuola alla famiglia, all’Amministrazione comunale”.