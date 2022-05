Targa Florio: 202 gli iscritti, confermata la presenza dei piloti più accreditati

Si sono chiuse a quota 202 le iscrizioni alla 106^ Targa Florio. L’elenco è in approvazione Federale, mentre cresce l’attesa per l’edizione 2022 dell’evento organizzato dall’Automobile Club Palermo con il supporto di ACI Sport. Sono 140 gli equipaggi che si contenderanno i punti del terzo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e della Coppa rally di 8^ Zona. La Targa Florio Historic Rally, 3° round di Campionato Italiano Rally Auto Storiche conta 62 presenze nei 4 Raggruppamenti ammessi.

Mercoledì 4 maggio alle ore 11, presso l’Automobile Club Palermo si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dell’evento, a cui tutte le redazioni sono invitate.

Soddisfazione è stata immediatamente espressa dal Commissario Straordinario dell’AC Palermo, Giovanni Pellegrino, che ha sottolineato: -“Queste cifre confermano il prestigio dell’evento e la sua importanza storica e sportiva principalmente per la nostra regione, ma anche per tutta Italia. Certamente questo primo risultato la fiducia riposta nella professionalità dello staff organizzatore, ma soprattutto la spiccata collaborazione della Delegazione Regionale ACI Sport”-.

Confermate le presenze dei maggiori nomi di spicco della massima serie tricolore CIAR Sparco, come i due vincitori delle gare disputate: il varesino Andrea Crugnola su Citroen ed il savonese Fabio Andolfi su Skoda. Crugnola è Campione 2020 e comanda la classifica dell’Italiano, dopo la vittoria al Ciocco. Andolfi è reduce dal successo al Rally di Sanremo ed è terzo in classifica. Damiano De Tommaso insegue dal secondo posto al volante della Skoda Fabia, con due importanti podi all’attivo ed è leader del Campionato Italiano Promozione. Ha vinto nel 2021 e torna in cerca di riscatto anche il veneto Campione 2021 Giandomenico Basso su Hyundai i20, con Lorenzo Granai alle note. Alessio Profeta è l’idolo di casa tra i protagonisti del CIAR, ma è numerosa la pattuglia siciliana capitanata da Totò Riolo su Volkswagen Polo e Marco Runfola, nuovamente su Skoda dopo il successo nel rally di casa lo scorso marzo.

Per la Coppa rally di Zona in classe regina il romano Fabio Angelucci affiancato dal messinese Massimo Cambria, il giovane palermitano Marco Pollara reduce dalle ottime esperienze nel Campionato Assoluto, ma anche Gianni Mirabile, Paolo Piparo e molti altri ha tutti concrete possibilità di ambire alle parti alte della classifica.

Per la Targa Florio Historic Rally in testa al 2° c’è Angelo Lombardo, il cefaludese difenderà la leadership sempre sulla Porsche reduce dal successo al rally delle Vallate Aretine. Atteso l’esperto il palermitano Natale Mannino che ha firmato il 3° raggruppamento su Porsche al recente Rally Costa Smeralda. Riflettori certamente anche su Beniamino Lo Presti altro pilota Porsche, leader in 3° Raggruppamento, poi gioca in casa con ottime ambizioni il giovane Pierluigi Fullone.