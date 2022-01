CF Marsala, il ritorno di Alessia Cammarata: “Un onore essere di nuovo qui” VIDEO

Proseguono gli allenamenti del Marsala Calcio femminile, che alla ripresa potrà contare su un importante rinforzo, rappresentato dall’attaccante Alessia Cammarata.

“Sono contenta di essere tornata – afferma la calciatrice lilibetana – perchè è la squadra in cui sono cresciuta. Per me è un onore e un orgoglio essere di nuovo qui. Penso che le ragazze finora abbiano fatto bene. Abbiamo le qualità per arrivare in fondo a questo campionato e vincerlo”.

Il CF Marsala tornerà in campo il 23 gennaio, visto lo slittamento disposto alla luce dell’incremento dei contagi da Covid-19. Attualmente, la squadra allenata da Valeria Anteri è in testa al girone A con 9 punti, assieme al Sant’Agata e al Monreale.