Over 60, l’ordine dei medici organizza una vaccinazione per la terza dose

Sono 26, finora, gli over 60 che hanno usufruito della possibilità di prenotare la terza dose del vaccino, grazie all’Update organizzato dall’OMCEO 20 su Pandemia e Vaccini che si terrà domattina, nella sede provinciale dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Trapani, in via Giuseppe Serraino Vulpitta a Trapani.

” Ci si potrà ancora prenotare fino a stasera alle 20.00 – afferma una nota diffusa dall’ordine dei medici della provincia di TRapani – basterà scrivere i propri dati e il numero di telefono all’indirizzo mail comunicazione.ordinemedicitp@gmail.com



Un appuntamento, quello di domani, 14 novembre, con il coinvolgimento fattivo della direzione strategica Asp Trapani e la collaborazione del Dipartimento di prevenzione Asp, che vede la sede dell’Ordine aprire le porte non solo ai medici ma anche agli utenti.

Destinatari del corso di aggiornamento che avrà inizio a partire dalle ore 9,00 del mattino saranno infatti non solo i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di libera scelta, ginecologi, Specialisti nell’ambito dei pazienti fragili, ma anche genitori e Insegnanti di ragazzi dai 12 ai 18 anni e studenti della scuola media-superiore, candidati a terza dose o boost (Immunodepressi, Oncologici, Over 60 vaccinati da oltre sei mesi, Sanitari…), donne in gravidanza. I cittadini potranno, inoltre, porre domande ai relatori prenotandosi attraverso le pagine social dell’OMCEO.



Si ricorda, inoltre, che dal 1 dicembre si partirà con la terza dose di vaccino anti-Covid per la fascia d’età 40-59 anni. La terza dose di richiamo verrà inoculata «con vaccino a mRna (Pfizer e Moderna), anche ai soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni, purché siano trascorsi almeno 6 mesi dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato”.