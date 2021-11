E’ buio pesto da giorni in via del Fante, malcontento tra i cittadini

Da diversi giorni la via del Fante, così come altre vie della Città, è al buio. Manca l’illuminazione pubblica e gli abitanti manifestano un malcontento diffuso, così come le diverse attività commerciali che insistono lungo la strada.

Per non parlare dell’Istituto Professionale, sono diversi gli studenti e il personale scolastico che entra ed esce da scuola anche nelle ore pomeridiane. “E’ buio pesto per tutta la strada da dopo il Tribunale nuovo – ci dicono alcuni residenti – fino al semaforo dell’incrocio con via Diaz e Isole Egadi. E’ bene che qualcuno intervenga per evitare incidenti a cose o persone, in una via peraltro molto centrale e vicina al centro”.