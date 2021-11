Coronavirus nel trapanese, gli attuali positivi salgono a quota 543. Aumentano anche i ricoveri

Sono 23 in più, al netto di decessi e guarigioni, gli attuali positivi in provincia di Trapani. Complessivamente, i contagiati sul territorio raggiungono quota 543, così distribuiti nei 24 Comuni: Alcamo 73, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 22, Castellammare del Golfo 22, Castelvetrano 70, Custonaci 9, Erice 31, Favignana 2, Gibellina 1, Marsala 92, Mazara del Vallo 27, Paceco 34, Pantelleria 5, Partanna 13, Petrosino 6, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito lo Capo 6, Santa Ninfa 7, Trapani 92, Valderice 14, Vita 0.

Invariato il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica (426), mentre i guariti salgono a 19624 (+16 nelle ultime 24 ore). Rispetto al precedente report diffuso dall’Asp, aumentano anche i ricoveri ospedalieri, che passano da 9 a 12. Precisamente, 1 in terapia intensiva, 2 in semi-intensiva e 9 in degenza ordinaria presso il reparto Covid.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 358 tamponi molecolari ed effettuati 205 test per la ricerca dell’antigene.