Calcio Femminile, il Marsala batte 2-0 il Monreale

Al “Mariano Di Dia” di Strasatti, davanti a un folto pubblico di appassionati, il giovanissimo CF Marsala di mister Valeria Anteri ha avuto la meglio sul quotato Monreale Calcio: le azzurre, hanno sconfitto le palermitane di mister Ernesto Leto con il più classico dei risultati, 2-0.

In settimana, dopo la sconfitta patita al debutto in campionato, la società aveva chiesto una reazione di orgoglio e una prova di carattere, che sono puntualmente arrivate, accompagnate dalla prestazione e dal risultato. Mister Anteri ha riproposto il 3-4-1-2 come modulo, con un solo cambio rispetto all’ “undici” della settimana precedente: fuori Via, dentro Mannone. Il primo tempo vede il Monreale, a onor del vero decimato da molte defezioni importanti, difendersi sotto l’incedere delle azzurre. La gara si sblocca proprio allo scadere della frazione: punizione da 40 metri, siluro di Clemente che beffa un’incerta (su entrambi i gol) Modica per l’1-0. Nella ripresa, le azzurre non rischiano praticamente nulla. Al 53′, le palermitane rimangono in dieci uomini, visto l’infortunio di Caravello e il non poter effettuare più sostituzioni. Al 76′, un arcobaleno scende sul Di Dia: Samantha Alcamo lascia spiovere un pallone a campanile che la vedeva spalle alla porta, e calcia al volo di destro da 25 metri… il 2-0, meraviglioso, è servito. Da lì in poi, solo accademia.

I TABELLINI: CF Marsala – Monreale 2-0 (1-0 p.t.)

CF Marsala: Donato, Agozzino (91′ Manuguerra), Cucuzza (cap.), Clemente, Mannone (50′ Via), Bilello, Ambrogi, Pisciotta, Alcamo (88′ Guzzo), Bannino (69′ Agate), Termine (67′ S. Giacalone). A disposizione: Iannazzo, Asaro, Buscaino, R. Giacalone. Allenatore: Valeria Anteri.

Monreale: Modica, Sciumè, Carollo, Incontrera (cap.),Filippone, Ribuffo, Santostefano, (51′ Burgio), Buffa (51′ Terrile), Calaiò, Schillaci, Caravello. A disposizione: / Allenatore: Ernesto Leto.

Reti: 45′ Clemente (M), 76′ Alcamo (M).

Ammonizioni: / Espulsioni: /. Corner: 4 a 3 per il Marsala. Recuperi: 1′ p.t. e 7′ s.t. Arbitro: Vincenzo Braschi della sezione AIA di Trapani. Spettatori: 200 circa. Nota: Dal 53′ il Monreale ha giocato in dieci uomini per l’infortunio di Caravello e l’indisponibilità nel sostituirla.

Helena Clemente, difensore: “E’ stato un bellissimo gol il mio, cercato, ma sicuramente aiutato dalla fortuna. La prestazione? Sapevamo di affrontare un’altra grande squadra, e ieri nello spogliatoio abbiamo discusso e ci siamo date una scossa perché occorreva una sterzata”.

Valeria Anteri, allenatore: “Abbiamo vinto contro un’ottima squadra, anche se a onor del vero è stata gravata da diverse defezioni. Nulla toglie però che abbiamo fatto una prestazione maiuscola, e la prestazione ha portato con sé un risultato importantissimo e nuova consapevolezza. Andremo a Montelepre per vincere di nuovo”.