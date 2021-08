Vendeva conchiglie e coralli protetti al Parco di Selinunte, ambulante denunciato

Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri forestali del Centro Anticrimine Natura di Palermo – distaccamento di Trapani, hanno denunciato un venditore ambulante poiché esponeva per la vendita, senza la prevista documentazione, numerosi esemplari appartenenti a specie tutelate dalla convenzione internazionale di Washington, meglio conosciuta con l’acronimo Cites (Convention on international trade in endangered species of wild fauna and flora – convezione sul commercio internazionale di specie della fauna e della flora in via d’estinzione).

L’uomo, che aveva la sua bancarella all’interno del Parco archeologico di Selinunte, deteneva infatti, oltre ai caratteristici souvenir tipici dell’isola, vari coralli e conchiglie privi di tracciabilità riguardo la provenienza.

I carabinieri hanno così sequestrato 9 chili di corallo, distinti in 67 pezzi di differenti misure, tutti appartenenti alla specie scleractinia, nonché 2 conchiglie rosa della specie strombus gigas.

La commercializzazione di simili esemplari è infatti tutelata da un regime internazionale volto a impedire il prelievo e la successiva commercializzazione illegale delle specie di flora e fauna in via di estinzione. La vendita di simili esemplari, che nel caso scoperto a Selinunte, riguarda esemplari iscritti nell’allegato, prevede la necessaria presenza di un certificato di importazione e di una dichiarazione scritta di cessione. Tali documenti all’atto del controllo non sono stati esibiti, facendo scattare così il sequestro di tutti gli esemplari e la denuncia per l’illecita commercializzazione.