Marsala: ammesso al finanziamento il Waterfront 2, recupero del Lungomare Florio

Ottime notizie per il tratto di Lungomare che dalla Azienda vinicola Florio si estende poco oltre le Cantine Rallo. Con provvedimento del Ministero delle Infrastruture e della Mobilità sostenibili – realizzazione di interventi di recupero delle zone costiere nei territori di Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia – è stato ammesso a finanziamento il progetto presentato a luglio dalla precedente Amministrazione, riguardante la riqualificazione urbanistica e ambientale Waterfront adiacente al Porto di Marsala – 2° stralcio. Il Comune da parte sua dovrà intervenire con un cofinanziamento di un milione di euro.

“Con questo finanziamento statale di poco meno di due milioni di euro completeremo la riqualificazione di un tratto del lungomare Florio in cui insistono due moli storici che verranno anch’essi recuperati e restaurati – afferma il sindaco Grillo -. Questo nuovo intervento finanziario ci consentirà in particolare di rendere più funzionale ed accogliente un tratto di costa che potrà così essere fruito dalla Comunità e che prima metteremo in sicurezza (la gara d’appalto dei lavori per un milione e 200 mila euro fianziati dalla regione è in fase di espletamento). Del Waterfront 2 ne avevano discusso con il Sottosegretario del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Giancarlo Cancellieri durante una missione romana alcune settimane addietro”.

Il finanziamento del Waterfront – 2° stralcio completa di fatto l’azione che verrà attuata dal primo intervento di messa in sicurezza dell’area di ben 12 mila metri quadrati.