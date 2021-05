Il consiglio discute ancora di sanità e decide di continuare l’occupazione dell’Aula

Come era prevedibile la riunione del Consiglio comunale di Marsala del 18 maggio, è stata quasi tutta incentrata sulla questione relativa all’Ospedale Paolo Borsellino.

Abbiamo più volte scritto e come è ormai risaputo, i Consiglieri comunali da oltre una settimana stanno occupando l’Aula di Sala delle Lapidi e non è servita a nulla la lettera di risposta inviata al Massimo Consesso Civico da parte del commissario dell’Asp, Paolo Zappalà.

“Non abbiamo avuto alcuna risposta e neppure dalla conferenza dei sindaci della provincia sono arrivate nuove indicazioni che ci fanno andare nella direzione della sospensione della nostra protesta – ha detto il presidente Enzo Sturiano -. Quindi l’occupazione continua“.

Si sono susseguiti una serie di interventi che non hanno fatto altro che concordare sulla posizione presa, a parte qualche distinguo operato dal gruppo Noi Marsalesi Centrali per la Sicilia che con l’intervento del neo capogruppo Flavio Coppola ( Walter Alagna si è dimesso dall’incarico per motivi personali) ha illustrato la lettera da loro inviata al sindaco di Marsala Massimo Grillo e da noi pubblicata nella giornata di ieri.

Sono stati poi approvati due debiti fuori Bilancio e incardinato il punto relativo al Piano di Valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, propedeutico all’approvazione del Bilancio di previsione.

La seduta è stata quindi dichiarata chiusa e rinviata al prossimo giovedì 20 maggio.