Coronavirus: impennata di contagi in Lombardia e Campani. In Sicilia exploit di guariti

Il trend degli ultimi giorni aveva già fatto intravedere un innalzamento della curva dei contagi. Nelle ultime 24 ore si registra una prima (piccola) impennata, che lascia pensare a una terza ondata ormai avviata.

A soffrire maggiormente è ancora una volta la Lombardia, che torna a superare il muro dei tremila nuovi casi giornalieri (precisamente, 3.310), ma l’aumento dei contagi è ormai evidente anche in Campania (2.185). Sopra quota mille si collocano anche Piemonte (1.453), Emilia Romagna (1.427), Lazio (1.188). Poco al di sotto Puglia (991), Veneto (895) e Toscana (857).

Complessivamente, sul territorio nazionale si sono registrati 16.424 nuovi casi, 318 decessi e 14.599. Gli attuali positivi in Italia risalgono, dunque, a 389.433. Il tasso di positività raggiunge il 4,8% in rapporto ai tamponi processati, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 11 in più.

Come abbiamo spiegato in queste settimane, la Sicilia si è mantenuta in controtendenza rispetto all’incremento registrato in altre regioni. Anche oggi si registra un nuovo exploit di guariti (+1.488) che porta a un arretramento degli attuali positivi nell’isola di quasi mille unità.

Va detto, però, che oggi i contagi nell’isola tornano a superare quota 500 (precisamente, 542), con 21 decessi. I pazienti ricoverati in ospedale sono attualmente 946, di cui 130 in terapia intensiva e 830 in degenza presso i reparti Covid.

Questo, infine, il dato disaggregato relativo ai casi registrati nelle ultime 24 ore nelle nove province siciliane: 237 a Palermo, 102 a Catania, 58 a Caltanissetta, 54 a Siracusa, 40 a Messina, 22 ad Agrigento, 17 ad Enna, 9 a Trapani, 3 a Ragusa.