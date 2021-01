Marino: è andato tutto come sperava la Juve, noi ci rituffiamo nel campionato di serie B

E’ tornato sui grandi palcoscenici del calcio che gli sono familiari ormai da anni, il tecnico marsalese Pasquale Marino ( ma per noi è sempre Uccio).

Ieri sera ha sfidato negli ottavi di Coppa Italia la Juventus all’Allianz Arena. La squadra che allena in questa stagione, la Spal di Ferrara attualmente terza nel campionato di serie B, si era qualificata battendo il Sassuolo e acquisendo il diritto di sfidare i bianconeri.

“Peccato – ha detto il tecnico degli estensi –che nel momento migliore della nostra gara, abbiamo commesso un errore ed abbiamo incassato la rete del 3-0. Lì in pratica è terminata la partita. La Juventus del resto aveva sbloccato la gara quasi subito e tutto è andato come volevano loro. Sono comunque contento di come abbiamo giocato”. Adesso la Spal si rituffa nel suo campionato che sta disputando in posizioni di vetta, Domenica alle 16 la squadra di Marino è attesa ad uno scontro al vertice contro il Monza che si disputerà a Ferrara.

“Ci sarà da soffrire fino alla fine – ha detto ancora Marino -. Per la promozione in Serie A c’è grande equilibrio e sono diverse, basta guardare la classifica per capirlo, le pretendenti alla promozione. Si deve vivere alla giornata. Si è visto che in questo girone d’andata ci sono state diverse sorprese. Ci sono squadre che si stanno rinforzando in questi ultimi giorni di mercato. Anche noi che abbiamo operato diverse operazioni in uscita, stiamo valutando di come rinforzare la nostra rosa”