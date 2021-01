Cimitero Trapani: ultimati i lavori per 248 loculi, 77 le salme in attesa di sepoltura

Sono stati ultimati i lavori che rendono fruibili 248 nuovi loculi del Cimitero comunale di Trapani, allocati al secondo piano dell’edificio ubicato nella zona dei campi di inumazione. E’ stato disposto altresì l’incarico all’ufficio tecnico di Protezione civile per il completamento di ulteriori 140 loculi, sempre nello stesso padiglione. Attualmente sono 77 le salme in attesa di sepoltura, i cui familiari da lunedì 11 gennaio verranno contattati, e assolti gli oneri burocratici, si potrà procedere alla tumulazione.

“Purtroppo le difficoltà tecnico e amministrative, aggravatesi con la pandemia – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Romano – non ci hanno consentito la necessaria tempestività per assicurare immediata sepoltura a tanti concittadini trapanesi. Adesso l’emergenza gradualmente rientrerà e si potrà supplire al triste fabbisogno per diversi mesi e, comunque, entro 30 giorni potremo anche esperire un project per pianificare meglio il futuro anche in termini di potenziamento d’investimenti, operatività funzionale e gestionale” .