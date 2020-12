Marhaba Onlus con le scuole per l’iniziativa solidale “Il mio dono di Natale”

L’associazione Marhaba Onlus di Marsala, con la collaborazione di alcune mamme degli alunni dei plessi di primaria e dell’infanzia “G. Verdi”, “Matteotti” e “Piazza”, promuove l’iniziativa “Il mio dono di Natale”. Nello specifico, ogni bambino preparerà una scatola da donare ai più bisognosi in vista del Natale. L’iniziativa mira a sensibilizzare i bambini sui valori della solidarietà, dell’aiuto al prossimo, a renderli capaci di immedesimarsi e sviluppare empatia verso gli altri.

“E’ un’attività molto significativa per renderli partecipi dell’azione di donare qualcosa a chi ne ha bisogno e dargli la consapevolezza di essere bambini fortunati – afferma la Preside di Marhaba, Marta Adamo -. Gli alunni, insieme ai genitori, prepareranno diverse scatole contenenti qualcosa di goloso, un giocattolo, materiale didattico, un prodotto di bellezza ed un biglietto con parole gentili o un disegno che sarà esposto presso la sede di Marhaba in via Dante Alighieri”. I doni saranno consegnati dai bimbi direttamente ai volontari il 21 dicembre prossimo, presso i banchetti donazione allestiti nell’atrio delle 3 scuole.

La vice presidente della Onlus Nadia Adamo ringrazia il dirigente scolastico Alberto Ruggirello e per la preziosa collaborazione le mamme Sabina S., Irene M. e Salvina L..