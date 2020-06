A Marsala Festa di San Giovanni senza giochi pirotecnici

L’arciprete di Marsala don Marco Renda e il rettore della chiesa di San Giovanni al Boeo don Francesco Fiorino, ieri hanno fatto sapere che quest’anno le celebrazioni eucaristiche per la festa di San Giovanni Battista, compatrono della Città di Marsala, si svolgeranno in Chiesa Madre a causa delle restrizioni dovute alla diffusione del COVID-19. Ciò perchè la Matrice consente spazi più ampi per consentire ai fedeli di partecipare alle messe. Celebrazioni quest’anno, un pò sui generis, considerando l’importanza che riveste la visita alla Chiesa del Boeo e alla Grotta della Sibilla.

In particolare la Messa vigiliare del Santo Patrono si terrà martedì 23 giugno, alle ore 19, mentre mercoledì 24 giugno, giorno della Festa di San Giovanni, le celebrazioni si terranno alle ore 9.30 e alle ore 11.

Ma quello che in molti si chiedevano è se i tradizionali giochi pirotecnici, quelli serali, si sarebbero tenuti. La risposta è arrivata dall’Amministrazione comunale e, per il vero, era abbastanza scontata: no, i giochi d’artificio quest’anno non si terranno perchè, naturalmente, creerebbero assembramenti e, lo ribadiamo, andrebbe a contravvenire la normativa anti Covid.